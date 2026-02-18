POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 9. Kalenderwoche
Trier (ots)
An folgenden Standorten misst die Polizei in der 9. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 23. Februar:
B418, Langsur; L135, Saarburg; K134, Konz; B49, Alf; L47, Wehlen
Dienstag, 24. Februar:
L32, Bitburg; A64, Ehrang; B51, Trier; A64, Mesenich; B51, Trier
Mittwoch, 25. Februar:
Wittlich; L47, Osann-Monzel; A1, Dorf; A602, Ruwer-Paulin; B257, Irrel
Donnerstag, 26. Februar:
B51, Bitburg; B53, Ehrang; A1, Fell; B50, Longkamp; A60, Prüm
Freitag, 27.Februar:
B51, Bitburg; A602, Longuich; B51, Trier
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
