Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 9. Kalenderwoche

Trier (ots)

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 9. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:

Montag, 23. Februar:

B418, Langsur; L135, Saarburg; K134, Konz; B49, Alf; L47, Wehlen

Dienstag, 24. Februar:

L32, Bitburg; A64, Ehrang; B51, Trier; A64, Mesenich; B51, Trier

Mittwoch, 25. Februar:

Wittlich; L47, Osann-Monzel; A1, Dorf; A602, Ruwer-Paulin; B257, Irrel

Donnerstag, 26. Februar:

B51, Bitburg; B53, Ehrang; A1, Fell; B50, Longkamp; A60, Prüm

Freitag, 27.Februar:

B51, Bitburg; A602, Longuich; B51, Trier

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

