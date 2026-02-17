PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Politischer Aschermittwoch und Versammlung in Trier

Trier (ots)

Am Aschermittwoch, dem 19. Februar, findet ab 16 Uhr in der Trierer Europahalle der Politische Aschermittwoch der CDU statt. Nach derzeitiger Planung werden auch Bundeskanzler Friedrich Merz und CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder an der Veranstaltung teilnehmen.

Zudem ist eine Versammlung "Protest gegen Friedrich Merz' Auftritt in der Europahalle" mit bis zu 200 Teilnehmenden bei der zuständigen Versammlungsbehörde angemeldet worden. Die Polizeidirektion Trier bereitet einen Sondereinsatz zum Schutz der Veranstaltung vor und steht in engem Kontakt mit den zuständigen Behörden.

Unter anderem wurde bisher für diesen Tag eine Drohnenflugverbotszone, eine sogenannte temporäre Betriebseinschränkung, mit einem Radius von 2 Kilometer eingerichtet. Anbei ein Link für die Pressevertreter auf die Digitale Plattform Unbemannte Luftfahrt: https://www.dipul.de/homepage/de/temporaere-betriebseinschraenkungen/

Aufgrund der Veranstaltungsörtlichkeiten rechnet die Polizei nur mit zeitweisen und geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

