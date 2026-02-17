PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Friedlich und feierlustig: Das Rosenmontags-Fazit im Polizeipräsidium Trier

Trier (ots)

Ähnlich zur gestern veröffentlichten Zwischenbilanz (PM hierzu: https://s.rlp.de/2NR5vaz) verlief auch der Rest des Rosenmontags im Polizeipräsidium Trier weitestgehend fröhlich und friedlich.

Neben dem großen Rosenmontagszug in Trier fanden im Präsidialbereich 48 weitere Fastnachtsveranstaltungen statt - insgesamt wurden für alle Rosenmontagsveranstaltungen im Polizeipräsidium Trier 42 Strafverfahren, davon 25 Körperverletzungen, erfasst.

Der Umzug in der Fastnachtshochburg Trier startete pünktlich um 11:11 Uhr. Das Zugende erreichte gegen 16 Uhr die SWT-Arena. Witterungsbedingt war der Rosenmontagszug weniger stark besucht als erwartet.

Im Verlauf des späten Nachmittags kam es an diversen Örtlichkeiten im Stadtgebiet Trier zu Körperverletzungsdelikten - insgesamt wurden 11 Körperverletzungen und fünf Beleidigungen polizeilich erfasst. Darüber hinaus mussten über 20 Platzverweise nach verbalen Streitigkeiten ausgesprochen werden. Insgesamt wurden vier Personen dem Polizeigewahrsam zur Verhinderung weiterer Straftaten zugeführt. Die After-Zug-Party in der SWT-Arena wurde bereits gegen 20 Uhr beendet. Die Veranstaltung an sich verlief glücklicherweise friedlich.

Die Maßnahmen der letzten Jahre haben sich bewährt, sodass das Sicherheitskonzept und die darauf basierenden Einsatzmaßnahmen entsprechend fortgeschrieben werden konnten. Die Zusammenarbeit mit Bundespolizei, Rettungsdienst und den Veranstaltern lief wie gewohnt routiniert sowie reibungslos. Die Verkehrskontrollen zeigten ebenso, dass die meisten Verkehrsteilnehmer verantwortungsvoll handelten und auf Alkohol hinter dem Steuer verzichteten.

Am heutigen Dienstag wird die Polizei erneut wie gewohnt im Einsatz sein, um die Sicherheit der letzten Karnevalsveranstaltungen der Session 2026 zu gewährleisten. Die Polizei dankt jetzt schon allen Närrinnen und Narren für das rücksichtsvolle Verhalten und das freundliche Miteinander.

