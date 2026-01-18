Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Angriff mit Pfefferspray

Gera (ots)

Samstagvormittag (17.01.2026), gegen 08:50 Uhr, informierten Mitarbeiter eines Drogeriemarktes am Museumsplatz die Geraer Polizei darüber, dass sie soeben von einem unbekannten Mann mit Pfefferspray angegriffen wurden. Die umgehend eingesetzten Streifenwagen verlegten an den Tatort und fahndeten im Nahbereich nach dem markant bekleideten Täter. Auf dem Heinrichsplatz konnte dieser gestellt und vorläufig festgenommen werden. Während der Festnahme bedrohte & beleidigte der 56-Jährige fortwährend die Beamten. Im Laufe der Ermittlungen konnte weiterhin ein Bezug zu einer ähnlich gelagerten Tat aus der Vorwoche (06.01.2026) hergestellt werden. Der 56-jährige Tatverdächtige wird noch im Laufe des Wochenendes einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Er muss sich zunächst wegen zwei Fällen der gefährlichen Körperverletzung sowie Hausfriedensbruches und des Weiteren auch wegen Beleidigung und Bedrohung strafrechtlich verantworten. Die beiden Geschädigten (30 & 52 Jahre) wurde vor Ort durch einen Rettungswagen medizinisch versorgt und in der Folge an ein Krankenhaus überstellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell