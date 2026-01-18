PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Angriff mit Pfefferspray

Gera (ots)

Samstagvormittag (17.01.2026), gegen 08:50 Uhr, informierten Mitarbeiter eines Drogeriemarktes am Museumsplatz die Geraer Polizei darüber, dass sie soeben von einem unbekannten Mann mit Pfefferspray angegriffen wurden. Die umgehend eingesetzten Streifenwagen verlegten an den Tatort und fahndeten im Nahbereich nach dem markant bekleideten Täter. Auf dem Heinrichsplatz konnte dieser gestellt und vorläufig festgenommen werden. Während der Festnahme bedrohte & beleidigte der 56-Jährige fortwährend die Beamten. Im Laufe der Ermittlungen konnte weiterhin ein Bezug zu einer ähnlich gelagerten Tat aus der Vorwoche (06.01.2026) hergestellt werden. Der 56-jährige Tatverdächtige wird noch im Laufe des Wochenendes einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Er muss sich zunächst wegen zwei Fällen der gefährlichen Körperverletzung sowie Hausfriedensbruches und des Weiteren auch wegen Beleidigung und Bedrohung strafrechtlich verantworten. Die beiden Geschädigten (30 & 52 Jahre) wurde vor Ort durch einen Rettungswagen medizinisch versorgt und in der Folge an ein Krankenhaus überstellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 16.01.2026 – 09:54

    LPI-G: Drohnenüberflug

    Greiz (ots) - Hohenleuben. Am 16.01.2026 gegen 01:00 Uhr stellten Beamte der Polizei Greiz bei einer Streifenfahrt um das Gelände der Justizvollzugsanstalt eine Drohne fest, die den Bereich des Gefängnisses überflog. Als der Drohnenführer mutmaßlich via Bildübertragung feststellte, dass seine Drohne bemerkt wurde, entfernte sich das Fluggerät und konnte nicht mehr ausgemacht werden. Die Haftanstalt wurde informiert und alle Außenbereiche der JVA auf mögliche ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 09:51

    LPI-G: DJ Equipment gestohlen

    Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Zwischen dem 10.01.2026 und dem 15.01.2026 brach ein unbekannter Täter in das Kellerabteil eines 66-Jährigen in der Straße der DSF in Zeulenroda ein und stahl daraus DJ-Equipment im mittleren vierstelligen Gesamtwert. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen aufgenommen. (BF) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 10:57

    LPI-G: Kind bei Verkehrsunfall verletzt

    Altenburg (ots) - Schmölln. Am Dienstag, den 14.01.2026, kam es gegen 14:45 Uhr auf der Bergstraße (B 7) in Schmölln zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Fußgängerin. Eine 73-jährige Pkw-Fahrerin befuhr mit ihrem Skoda die Bergstraße in Richtung Ronneburger Straße. Dabei übersah die Fahrerin ein 8-jähriges Mädchen, das dort gerade den Fußgängerüberweg überquerte und erfasste es mit ihrem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren