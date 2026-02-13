PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Wohngunseinbruch in der Schurzstraße

Trier (ots)

Zwischen Montag, 26. Januar, 13 Uhr, und Mittwoch, 28. Januar, 19 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter über die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Schurzstraße Zugang zu einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Vor Ort entwendete der unbekannte Täter mehrere Schmuckstücke, sowie Kleingeld aus verschiedenen Zimmern.

Wer hat in diesem Zusammenhang etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Trier unter 0651 983-43390 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Pressestelle
Marc Fleischmann
Telefon: 0651 983 40021
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

