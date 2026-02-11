PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Zweifache Festnahme im Fall des Messerangriffs auf einen 19-Jährigen in Idar-Oberstein

Idar-Oberstein (ots)

Im Fall des Messerangriffs in Idar-Oberstein, vom 8.12.2025, wurde Ende Januar, am 29. Januar 2026, eine weitere polizeiliche Pressemeldung mit Personenbeschreibungen der Tatverdächtigen veröffentlicht.

Nur eine Woche später, am Donnerstagmorgen, den 5. Februar, konnten zwei Männer in der Region um Bernkastel-Kues von Spezialeinheitskräften festgenommen werden. Bei den festgenommenen Männern handelt es sich um einen 19-jährigen und einen 20-jährigen Heranwachsenden.

Zum Fall vom 8. Dezember:

(Pressemeldung: https://s.rlp.de/Iu1SioQ)

Am Abend des 8.12.2025 wurde in der Layenstraße Idar-Oberstein ein 19-Jähriger durch einen Messerangriff schwer und ein 20-Jährige durch Schläge mit einem Schlagstock leicht verletzt. Bereits erste Ermittlungen erhärteten den Verdacht, dass ursächlich für die Auseinandersetzung ein verabredeter Kauf von Betäubungsmitteln war. Im Rahmen des Geschäfts soll die Täterseite dem 19-jährigen Geschädigten zunächst Kaufinteresse an den von ihm angebotenen Opioiden suggeriert haben, sollen bei dem verabredeten Treffen jedoch versucht haben die Betäubungsmittel zu rauben. Der 19-jährige Idar-Obersteiner erlitt einen Messerstich im Bauchraum, welcher im Klinikum Idar-Oberstein notoperiert werden musste. Sein Begleiter wurde mittels Schlagstocks leicht verletzt. Nach anschließender Flucht der zu diesem Zeitpunkt unbekannten drei Tatverdächtigen, wurden von der Kriminalinspektion Idar-Oberstein, in enger Zusammenarbeit mit den Staatsanwaltschaften Trier und Bad Kreuznach, umfangreiche Ermittlungen eingeleitet. Unter anderem wurde mit detaillierter Personen- und Fluchtfahrzeugbeschreibung nach den Unbekannten gefahndet und mögliche Zeugen gesucht.

Identifizierung und Festnahme der Tatverdächtigen:

Dank aufmerksamer Zeugenhinweise und aufgrund der Auswertung der gesicherten Spuren und Beweismittel, konnten die Tatverdächtigen schließlich identifiziert werden. Der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Trier erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier gegen zwei der drei Beschuldigte Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten schweren Raubes und der gefährlichen Körperverletzung. Hinsichtlich des dritten Tatverdächtigen dauern die Ermittlungen noch an. Die Durchsuchung der Wohnräume und Festnahme der Beschuldigten erfolgte am 5.2.2026 in der Region um Bernkastel-Kues. Anschließend wurden beide Beschuldigte der Ermittlungsrichterin vorgeführt, welche den Vollzug der Haftbefehle anordnete. Weitere Durchsuchungsbeschlüsse gegen die Tätergruppierung aus Idar-Oberstein, gegen welche sich ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz richtet, wurden am gleichen Tag im Stadtgebiet Idar-Oberstein vollstreckt.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei den Bürgerinnen und Bürgern für die gute Unterstützung und die Vielzahl an Hinweisen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Kerstin Klein
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Alle Meldungen Alle
  • 11.02.2026 – 15:12

    POL-PPTR: Einbrüche in Greimerath, Baldringen und Trier

    Greimerath / Baldringen / Trier (ots) - Greimerath Zwischen Donnerstag, 5. Februar, 12 Uhr, und Samstag, 7. Februar, 13 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter über ein Terrassenfenster gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Scheidener Straße in Greimerath. Sie durchsuchten das Haus nach Schmuck. Was genau entwendet wurde, ist noch unklar. Baldringen Am Freitag, 6. Februar, zwischen 5 Uhr und 10 Uhr, ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 12:21

    POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 8. Kalenderwoche

    Trier (ots) - An folgenden Standorten misst die Polizei in der 8. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 16. Februar: L141, Sehlem; B327, Hermeskeil; B50, Longkamp Dienstag, 17. Februar: B421, Schauren; B50n, Zeltingen-Rachtig; A64, Mesenich; B53, Ehrang; L47, Wehlen Mittwoch, 18. Februar: B419, Oberbillig; B51, Masholder; L135, Saarburg; B265, Prüm; K134, Kesten ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 13:54

    POL-PPTR: Folgemeldung: LKW kollidiert mit Schulbus

    Hillesheim (ots) - Nach bisherigen Erkenntnissen kam der LKW aus dem Industriegebiet und wollte auf die K47 auffahren. Hierbei übersah er den von rechts kommendem Bus, der in Fahrtrichtung Oberbettingen unterwegs war und missachtete dessen Vorfahrt. Es befanden sich neben dem Busfahrer 17 Kinder im Bus. Die Kinder wurden vor Ort von Rettungskäften versorgt. Alle Kinder blieben glücklicherweise unverletzt und konnten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren