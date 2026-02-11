Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Zweifache Festnahme im Fall des Messerangriffs auf einen 19-Jährigen in Idar-Oberstein

Idar-Oberstein (ots)

Im Fall des Messerangriffs in Idar-Oberstein, vom 8.12.2025, wurde Ende Januar, am 29. Januar 2026, eine weitere polizeiliche Pressemeldung mit Personenbeschreibungen der Tatverdächtigen veröffentlicht.

Nur eine Woche später, am Donnerstagmorgen, den 5. Februar, konnten zwei Männer in der Region um Bernkastel-Kues von Spezialeinheitskräften festgenommen werden. Bei den festgenommenen Männern handelt es sich um einen 19-jährigen und einen 20-jährigen Heranwachsenden.

Zum Fall vom 8. Dezember:

(Pressemeldung: https://s.rlp.de/Iu1SioQ)

Am Abend des 8.12.2025 wurde in der Layenstraße Idar-Oberstein ein 19-Jähriger durch einen Messerangriff schwer und ein 20-Jährige durch Schläge mit einem Schlagstock leicht verletzt. Bereits erste Ermittlungen erhärteten den Verdacht, dass ursächlich für die Auseinandersetzung ein verabredeter Kauf von Betäubungsmitteln war. Im Rahmen des Geschäfts soll die Täterseite dem 19-jährigen Geschädigten zunächst Kaufinteresse an den von ihm angebotenen Opioiden suggeriert haben, sollen bei dem verabredeten Treffen jedoch versucht haben die Betäubungsmittel zu rauben. Der 19-jährige Idar-Obersteiner erlitt einen Messerstich im Bauchraum, welcher im Klinikum Idar-Oberstein notoperiert werden musste. Sein Begleiter wurde mittels Schlagstocks leicht verletzt. Nach anschließender Flucht der zu diesem Zeitpunkt unbekannten drei Tatverdächtigen, wurden von der Kriminalinspektion Idar-Oberstein, in enger Zusammenarbeit mit den Staatsanwaltschaften Trier und Bad Kreuznach, umfangreiche Ermittlungen eingeleitet. Unter anderem wurde mit detaillierter Personen- und Fluchtfahrzeugbeschreibung nach den Unbekannten gefahndet und mögliche Zeugen gesucht.

Identifizierung und Festnahme der Tatverdächtigen:

Dank aufmerksamer Zeugenhinweise und aufgrund der Auswertung der gesicherten Spuren und Beweismittel, konnten die Tatverdächtigen schließlich identifiziert werden. Der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Trier erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier gegen zwei der drei Beschuldigte Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten schweren Raubes und der gefährlichen Körperverletzung. Hinsichtlich des dritten Tatverdächtigen dauern die Ermittlungen noch an. Die Durchsuchung der Wohnräume und Festnahme der Beschuldigten erfolgte am 5.2.2026 in der Region um Bernkastel-Kues. Anschließend wurden beide Beschuldigte der Ermittlungsrichterin vorgeführt, welche den Vollzug der Haftbefehle anordnete. Weitere Durchsuchungsbeschlüsse gegen die Tätergruppierung aus Idar-Oberstein, gegen welche sich ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz richtet, wurden am gleichen Tag im Stadtgebiet Idar-Oberstein vollstreckt.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei den Bürgerinnen und Bürgern für die gute Unterstützung und die Vielzahl an Hinweisen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell