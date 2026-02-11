POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 8. Kalenderwoche

Hillesheim (ots) - Nach bisherigen Erkenntnissen kam der LKW aus dem Industriegebiet und wollte auf die K47 auffahren. Hierbei übersah er den von rechts kommendem Bus, der in Fahrtrichtung Oberbettingen unterwegs war und missachtete dessen Vorfahrt. Es befanden sich neben dem Busfahrer 17 Kinder im Bus. Die Kinder wurden vor Ort von Rettungskäften versorgt. Alle Kinder blieben glücklicherweise unverletzt und konnten ...

