POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 8. Kalenderwoche
Trier (ots)
An folgenden Standorten misst die Polizei in der 8. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 16. Februar:
L141, Sehlem; B327, Hermeskeil; B50, Longkamp
Dienstag, 17. Februar:
B421, Schauren; B50n, Zeltingen-Rachtig; A64, Mesenich; B53, Ehrang; L47, Wehlen
Mittwoch, 18. Februar:
B419, Oberbillig; B51, Masholder; L135, Saarburg; B265, Prüm; K134, Kesten
Donnerstag, 19. Februar:
B50, Zeltingen-Rachtig; B51, Olzheim; B51, Trier; B410, Lichtenborn; A60
Freitag, 20.Februar:
A1, Fell; B41, Hoppstädten-Weiersbach; A602, Kenn
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
