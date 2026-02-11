PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 8. Kalenderwoche

Trier (ots)

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 8. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:

Montag, 16. Februar:

L141, Sehlem; B327, Hermeskeil; B50, Longkamp

Dienstag, 17. Februar:

B421, Schauren; B50n, Zeltingen-Rachtig; A64, Mesenich; B53, Ehrang; L47, Wehlen

Mittwoch, 18. Februar:

B419, Oberbillig; B51, Masholder; L135, Saarburg; B265, Prüm; K134, Kesten

Donnerstag, 19. Februar:

B50, Zeltingen-Rachtig; B51, Olzheim; B51, Trier; B410, Lichtenborn; A60

Freitag, 20.Februar:

A1, Fell; B41, Hoppstädten-Weiersbach; A602, Kenn

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
  • 10.02.2026 – 13:54

    POL-PPTR: Folgemeldung: LKW kollidiert mit Schulbus

    Hillesheim (ots) - Nach bisherigen Erkenntnissen kam der LKW aus dem Industriegebiet und wollte auf die K47 auffahren. Hierbei übersah er den von rechts kommendem Bus, der in Fahrtrichtung Oberbettingen unterwegs war und missachtete dessen Vorfahrt. Es befanden sich neben dem Busfahrer 17 Kinder im Bus. Die Kinder wurden vor Ort von Rettungskäften versorgt. Alle Kinder blieben glücklicherweise unverletzt und konnten ...

  • 10.02.2026 – 12:47

    POL-PPTR: Pressesofortmeldung: Schulbus kollidiert frontal mit LKW

    Hillesheim (ots) - Gerade eben, um 12:35 Uhr, kollidierte auf der K47 zwischen Niederbettingen und Oberbettinngen, Höhe Industriegebiet, ein Schulbus frontal mit einem LKW. Der Schulbus war mit mehreren Kindern besetzt. Nach ersten Erkenntnissen konnten alle Kinder den Bus verlassen. Weitere Angaben zu Verletzungen der Beteiligten sind nach derzeitigem Kenntnisstand ...

  • 10.02.2026 – 11:53

    POL-PPTR: Wohnungseinbruch in der Schulstraße

    Zerf (ots) - Zwischen Freitag, 6. Februar, 14 Uhr, und Sonntag, 8. Februar, 16 Uhr, hebelte ein bislang unbekannter Täter das Kellerfenster einer Einliegerwohnung eines zurzeit unbewohnten Anwesens in der Schulstraße auf. Der Täter durchwühlte ein Zimmer nach Diebesgut, entwendete jedoch nichts. Wer hat in diesem Zusammenhang etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Trier unter 0651 983-43390 entgegen. ...

