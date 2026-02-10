Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Pressesofortmeldung: Schulbus kollidiert frontal mit LKW

Hillesheim (ots)

Gerade eben, um 12:35 Uhr, kollidierte auf der K47 zwischen Niederbettingen und Oberbettinngen, Höhe Industriegebiet, ein Schulbus frontal mit einem LKW. Der Schulbus war mit mehreren Kindern besetzt. Nach ersten Erkenntnissen konnten alle Kinder den Bus verlassen. Weitere Angaben zu Verletzungen der Beteiligten sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht möglich. Mehrere Rettungsfahrzeuge befinden sich auf der Anfahrt. Bitte die Rettungsgassen freihalten. Eine Anlaufstelle für Eltern ist auf dem Sportplatz Oberbettingen eingerichtet. Wir berichten nach.

