Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Wohnungseinbruch in der Schulstraße

Zerf (ots)

Zwischen Freitag, 6. Februar, 14 Uhr, und Sonntag, 8. Februar, 16 Uhr, hebelte ein bislang unbekannter Täter das Kellerfenster einer Einliegerwohnung eines zurzeit unbewohnten Anwesens in der Schulstraße auf. Der Täter durchwühlte ein Zimmer nach Diebesgut, entwendete jedoch nichts.

Wer hat in diesem Zusammenhang etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Trier unter 0651 983-43390 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

