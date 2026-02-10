PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Folgemeldung: LKW kollidiert mit Schulbus

Hillesheim (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen kam der LKW aus dem Industriegebiet und wollte auf die K47 auffahren. Hierbei übersah er den von rechts kommendem Bus, der in Fahrtrichtung Oberbettingen unterwegs war und missachtete dessen Vorfahrt.

Es befanden sich neben dem Busfahrer 17 Kinder im Bus. Die Kinder wurden vor Ort von Rettungskäften versorgt. Alle Kinder blieben glücklicherweise unverletzt und konnten von den an der Unfallörtlichkeit eingetroffenen Eltern mit nach Hause genommen werden. Der Busfahrer erlitt leichte Verletzungen und wird zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Der LKW-Fahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

Das Verkehrsunfallaufnahme-Team übernimmt die Unfallaufnahme vor Ort und befindet sich auf der Anfahrt. Die Unfallstelle wird daher voraussichtlich noch rund drei Stunden gesperrt sein. Eine Umleitung wird eingerichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Kerstin Klein
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

