POL-PPTR: Weiberfastnacht in Trier - feucht, fröhlich, friedlich

Aus polizeilicher Sicht blicken wir auf eine fröhliche und friedliche Weiberfastnacht zurück. Trotz eines Wetters, das sich nicht so recht entscheiden konnte - von strahlendem Sonnenschein bis hin zu kurzen Regenschauern - blieb die Stimmung bei den Feiernden konstant heiter. Weder graue Wolken noch nasse Jacken konnten der Weiberfastnacht die Laune verderben.

In der Fastnachtshochburg des Stadtgebiets Trier kam es gestern insgesamt zu drei Körperverletzungen. Darüber hinaus wurde eine politisch motivierte Straftat wegen verfassungsfeindlicher Äußerungen erfasst. Insgesamt wurden im Verlauf der Weiberfastnacht drei Personen in Gewahrsam genommen, um weitere Straftaten zu verhindern. Die Polizei musste ansonsten nur in wenigen Fällen einschreiten. Bei rund 22 Personenkontrollen und vermehrt durchgeführten Verkehrskontrollen, wurden keine besonderen Feststellungen getroffen. Im Rahmen der Jugendschutz-Kontrollen wurden 17 Maßnahmen, wie beispielsweise die Vernichtung von Alkohol, getroffen.

An den kommenden Tagen sowie bei allen Zügen in der Region wird die Polizei mit im Einsatz sein, um allen Feiernden eine fröhliche und friedliche Fastnacht zu gewährleisten. Wir freuen uns weiterhin auf bunte Kostüme und ausgelassene, aber friedliche Stimmung.

Die Polizei ist natürlich jederzeit ansprechbar. Im Notfall gilt: 110 wählen.

