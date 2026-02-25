POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 10. Kalenderwoche

Enkirch (ots) - Am heutigen Samstagmittag, dem 21. Februar, meldete eine 34-jährige Frau aus der Eifel der Polizei, dass ihr Ex-Lebensgefährte sie und weitere Familienangehörige bedroht und im Besitz einer Schusswaffe sei. Der 36-Jährige habe damit gedroht, mit einer Schusswaffe auf einer am heutigen Abend geplanten Familienfeier zu erscheinen und dort Menschen zu töten. Die Polizei fahndete seitdem nach dem ...

