POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 10. Kalenderwoche
Trier (ots)
An folgenden Standorten misst die Polizei in der 10. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 2. März:
L55, Dorf; B51, Konz; Wittlich-Wengerohr; A1, Mehren; B410, Lichtenborn; B50, Oberweis
Dienstag, 3. März:
B50, Zeltingen-Rachtig; B41, Birkenfeld
Mittwoch, 4. März:
A1, Dorf; B41, Idar-Oberstein; Bitburg; B327, Morbach; K133, Konz
Donnerstag, 5. März:
B51, Konz; B53, Ehrang; L47, Wehlen; B327, Hermeskeil; B257, Wolsfeld
Freitag, 6. März:
B51, Trier; A1, Fell; A60; B51, Bitburg
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier
Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell