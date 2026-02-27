Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim: Polizei bittet um Hinweise nach Tageswohnungseinbruch - Einbrecher entwendeten Bargeld und Playstation

Bornheim (ots)

Unbekannte brachen am Donnerstag (26.02.2026) zwischen 08:00 Uhr und 16:20 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Commerstraße in Bornheim ein. Zur Tatzeit gelangten die Einbrecher auf das Grundstück des Hauses und schlugen ein Fenster ein. Die Wohnräume wurden einbruchstypisch nach geeignetem Diebesgut durchsucht. Mit erbeutetem Bargeld und einer Playstation flüchteten die Einbrecher schließlich unbemerkt vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

