Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fußstreifen im Innenstadtbereich

Betzdorf (ots)

Am 05.02.2026 führten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Betzdorf im Rahmen der regelmäßigen Fußstreifen zahlreiche Personenkontrollen durch. Während der weit überwiegende Teil der Kontrollen ohne Beanstandungen verlief, wurden die Beamtinnen und Beamten gegen 20:45 Uhr bei einer Gruppe von drei Personen am Busbahnhof fündig. Eine der drei Personen führte eine unzulässige Menge an Cannabisprodukten sowie zwei Personalausweise, welche auf andere Personen ausgestellt sind, mit sich. Die Gegenstände wurden sichergestellt, und eine Strafanzeige gefertigt.

