POL-PDNR: Einbruch in das Schützenhaus in Herdorf

Betzdorf (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 01.02.2026, 13:00 Uhr, bis Montag, 02.02.2026, 19:00 Uhr, wurde in Herdorf ein Einbruch in das dortige Schützenhaus verübt. Die Täter brachen hierbei mehrere Schließfächer und Wertgelasse auf und entwendeten geringe Mengen Bargeld sowie insgesamt fünf Kurzwaffen. Durch die gewaltsame Überwindung der Sicherungseinrichtungen entstand darüber hinaus ein großer Sachschaden.

Hinweise zu dem vorgenannten Ereignis, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit sowie verdächtigen Personen auf privaten Überwachungskameras, nimmt die Kriminalinspektion Betzdorf telefonisch unter 02741/926-0 oder per Mail an kibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

