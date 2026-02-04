PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Verkehrsunfall an der Einmündung Vierwinden

53567 Asbach (ots)

Am Dienstagmorgen, den 03.02.2026 gegen 07:30 Uhr erhielt die Polizei in Straßenhaus Mitteilung über einen Verkehrsunfall auf der B8 nahe der Auffahrt Vierwinden. Ein silberner 1er BMW soll beabsichtigt haben, auf die B8 in Richtung Uckerath aufzufahren. Ein aus Richtung Altenkirchen kommender, roter Ford Transporter wich auf die Gegenfahrbahn aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Aufgrund von auftretendem Gegenverkehr lenkte der Fahrer zurück auf den rechten Fahrstreifen und kollidierte mit dem silbernen BMW. In der Folge verunfallte der rote Transporter mit der Schutzplanke und stellte sich quer auf den rechten Fahrstreifen. Keine der drei Beteiligten Personen wurde verletzt. Durch den Unfall kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der B8 in Richtung Uckerath bis zur Räumung der Unfallstelle. Zeugen des Unfallereignisses werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
