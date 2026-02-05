PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: 23-Jähriger Fahrzeugführer unter Betäubungsmittelbeeinflussung im Straßenverkehr

Altenkirchen (ots)

Am 05.02.2026 gegen 03:15 Uhr führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Altenkirchen auf der Kölner Straße in Altenkirchen eine Verkehrskontrolle mit einem 23-Jährigen PKW-Fahrer durch. Während der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung bei dem Fahrer. Ein entsprechend durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf harte Betäubungsmittel. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, sowie die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen

Tel.: 02681/9460
E-Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

