Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstähle auf Friedhof

Oberdreis (ots)

Im Zeitraum von Anfang Oktober 2025 bis zum 04.02.2026 kam es auf dem Friedhof von Oberdreis zu Diebstählen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden von mehreren Gräbern Vasen und Skulpturen entwendet. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

