Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Kindergarten

Pforzheim (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft ist in einen Kindergarten eingedrungen und hat Bargeld sowie Süßware an sich genommen.

Nach bisherigem Kenntnisstand gelangte die Täterschaft zwischen Dienstag, 23.12.2025, 16 Uhr und Montag, 05.01.2026, 12:30 Uhr, über ein Fenster in den in der Pestalozzistraße gelegenen Kindergarten. Im Inneren wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Diebesgut war letztlich Bargeldbetrag sowie Süßware. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Telefonnummer 07231 423-8200 entgegen.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

