Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Baiersbronn - Wohnhausbrand mit hohem Sachschaden

Baiersbronn (Lkr. FDS) (ots)

In einem Wohnhaus in der Klosterstraße, im Ortsteil Klosterreichenbach, brach am Montag, gegen 23.30 Uhr ein Brand aus. Nach derzeitigem Stand befand sich die Brandausbruchsstelle in einem Zimmer der Erdgeschosswohnung. Durch das Feuer wurde die gesamte Wohnung stark beschädigt. Die alarmierte Feuerwehr brachte den Brand zügig unter Kontrolle. Aufgrund des Feuers wurde das gesamte Wohnhaus (insgesamt vier Wohneinheiten) so in Mitleidenschaft gezogen, dass es aktuell nicht mehr bewohnbar ist. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 500.000 Euro geschätzt. Die insgesamt 14 Bewohner des Hauses wurden vom anwesenden Bürgermeister anderweitig untergebracht. Die Brandursache ist unklar. Eine fahrlässige Brandstiftung kann aktuell nicht ausgeschlossen werden. Die polizeilichen Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache dauern noch an.

Andreas Kuttruff, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell