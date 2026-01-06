Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Friolzheim - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und hohem Sachschaden

Am Dreikönigstag ereignete sich auf der BAB 8 ein folgenschwerer Verkehrsunfall der zu einer stundenlangen Vollsperrung in Fahrtrichtung Stuttgart führte.

Gegen 15:10 Uhr befuhren ein BMW und ein Mustang mit hoher Geschwindigkeit die Autobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Süd und Heimsheim. Aus bislang noch ungeklärten Gründen kollidierten in Höhe Friolzheim die beiden Fahrzeuge und der Mustang überschlug sich mehrfach. Der 22-jährige Fahrer des Mustang zog sich hierbei leichtere Verletzungen zu und wurde zur Untersuchung in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Der 25 Jahre alte BMW-Lenker sowie sein Beifahrer blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 70.000 EUR. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Autobahn ist derzeit noch vollständig gesperrt, die im Stau wartenden Verkehrsteilnehmer werden aufgrund der eisigen Temperaturen durch Helfer mit Decken und Warmgetränken versorgt.

