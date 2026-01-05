Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis/ PF) Tiefenbronn

Pforzheim - Mehrere Pkw- Aufbrüche - Zeugenhinweise erbeten

Tiefenbronn / Pforzheim (ots)

Am Samstag sind in Tiefenbronn und auf dem Pforzheimer Buckenberg bei vier Fahrzeugen die Scheiben eingeschlagen worden. In einem Fall wurde eine Geldbörse entwendet.

Zwischen 15:15 Uhr und 17:00 Uhr schlugen die Täter im wahrsten Sinne des Wortes zu und beschädigten an den in der Seehausstraße, Tiefenbronner Straße und Würmtalstraße abgestellten Fahrzeugen die Autoscheiben. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Telefonnummer 07231 432-8000 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell