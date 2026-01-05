POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Automat aufgebrochen: Zigaretten entwendet

Bad Herrenalb (ots) - Auf Bargeld hatten es Unbekannte am frühen Freitagmorgen in Bernbach abgesehen. Nach derzeitigem Sachstand brachen die Täter kurz nach 2 Uhr in die Büroräume eines in der Bernbacher Straße gelegenen Golfclubs ein. Sie hebelten die Eingangstür auf und durchsuchten mehrere Schränke und Schubladen nach Wertsachen. Neben einem niedrigen, ...

