POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Automat aufgebrochen: Zigaretten entwendet
Pforzheim (ots)
Auf Rauchgut hatten es Unbekannte am Freitag im Stadtteil Buckenberg abgesehen.
Nach bisherigem Kenntnisstand brachen der oder die Täter einen in der Straße "Strietweg" / Tilsiter Straße stehenden Zigarettenautomaten auf und nahmen im Anschluss den Inhalt ansich. Es entstand ein Gesamtsachschaden von geschätzten 800 Euro.
