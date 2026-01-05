PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Automat aufgebrochen: Zigaretten entwendet

Pforzheim (ots)

Auf Rauchgut hatten es Unbekannte am Freitag im Stadtteil Buckenberg abgesehen.

Nach bisherigem Kenntnisstand brachen der oder die Täter einen in der Straße "Strietweg" / Tilsiter Straße stehenden Zigarettenautomaten auf und nahmen im Anschluss den Inhalt ansich. Es entstand ein Gesamtsachschaden von geschätzten 800 Euro.

Sabine Maag, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

