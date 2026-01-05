PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Pkw aufgebrochen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Calw (ots)

Im Stadtteil Heumaden sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag aus einem geparkten Pkw mehrere Gegenstände entwendet worden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand schlug bislang unbekannte Täterschaft in der Zeit zwischen Samstag, 17:30 Uhr, und Sonntag, 13:30 Uhr, eine Scheibe des in der Waldenserstraße abgestellten Fahrzeugs ein und entnahm daraus zwei Brillen und ein mobiles Navigationsgerät. Der entstandene Schaden wird auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07051 161-3511 beim Polizeirevier Calw zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

