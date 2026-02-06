Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Betzdorf (ots)

Am 05.02.2026 kam es gegen 13:50 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug. Ein laut Zeugenangaben älterer Herr mit Blindenstock und Armbinde riss an einem vor einem Ladenlokal in der Decizer Straße geparkten PKW Seat den Heckscheibenwischer ab, und warf diesen anschließend zu Boden.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise zu dem Tatverdächtigen unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell