BPOLI LUD: Was nicht in die Grenzkontrolle gehört - Bundespolizei stellt verbotene Gegenstände sicher

Am vergangenen Wochenende hat die Bundespolizei bei Grenzkontrollen an der Stadtbrücke Görlitz mehrfach verbotene Gegenstände aufgefunden und sichergestellt.

Am Samstag, gegen 15:23 Uhr, kontrollierten Beamte im Rahmen der Einreisekontrolle einen Fußgänger. Dabei staunten sie nicht schlecht: Der 38-jährige polnische Staatsangehörige führte ein Küchenbeil sowie eine Sturmhaube in seiner Bauchtasche mit sich. Einen Ausweis konnte er nicht vorlegen. Zu den Gründen für das Mitführen der Gegenstände machte er keine plausiblen Angaben. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen das Führungsverbot gemäß Waffengesetz eingeleitet, das Küchenbeil wurde sichergestellt.

Am Sonntag, gegen 9:00 Uhr, kontrollierten Bundespolizisten zwei weitere polnische Staatsangehörige. Bei der Kontrolle wurden unter anderem ein Butterflymesser sowie ein Reizstoffsprühgerät ohne die erforderliche Kennzeichnung aufgefunden. Gegen beide Männer wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Die Gegenstände wurden sichergestellt.

Ebenfalls am Sonntag, gegen 9:00 Uhr, wurde ein weiterer polnischer Staatsangehöriger überprüft. Er führte ein Einhandmesser griffbereit in der Fahrertür seines Pkw mit. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen das Führungsverbot gemäß Waffengesetz eingeleitet. Auch dieses Messer wurde sichergestellt.

Alle vier Personen konnten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihre Einreise fortsetzen.

