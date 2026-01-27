Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Gesuchter Lette ohne gültige Fahrerlaubnis festgenommen

Görlitz, Ludwigsdorf, Bad Muskau, Berlin (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizei haben am Dienstag gegen 13 Uhr am Grenzübergang Bad Muskau einen per Haftbefehl gesuchten Mann aus Lettland festgenommen.

Im Rahmen der Kontrolle des einreisenden Verkehrs wurde ein Audi mit lettischen Kennzeichen angehalten. Der 55-jährige Fahrer legte neben seinen Ausweisdokumenten auch einen lettischen Führerschein vor.

Bei der anschließenden fahndungsmäßigen Überprüfung stellten die Bundespolizisten gleich mehrere Treffer fest: Gegen den Mann lag ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Berlin‑Tiergarten vor. Zudem war sein Führerschein von den lettischen Behörden für ungültig erklärt worden.

Der Lette wurde vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Eine weitere Überprüfung des Führerscheins über eine internationale Kontaktstelle bestätigte, dass diesem die Fahrerlaubnis entzogen worden war.

In Abstimmung mit der zuständigen Landespolizei Sachsen leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Der 55‑Jährige soll im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden, der über den Fortbestand des Haftbefehls entscheidet.

