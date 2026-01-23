Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Mit Haftbefehl gesuchter Schleuser festgenommen

Görlitz, Ludwigsdorf, Passau (ots)

Am Donnerstagabend gegen 22:30 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Autobahngrenzübergang Ludwigsdorf (BAB 4) einen 29‑jährigen russischen Staatsangehörigen, der mit einem Ford Focus in die Kontrollstelle einfuhr.

Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl des Amtsgerichts Passau (Bayern) vorlag.

Der Russe war im Jahr 2023 wegen Schleusung rechtskräftig verurteilt worden, hatte jedoch die mit dem Urteil verbundenen Bewährungsauflagen nicht eingehalten. Das Amtsgericht Passau widerrief daraufhin noch im selben Jahr die Strafaussetzung zur Bewährung und erließ einen Haftbefehl.

Der Mann wird im Laufe des Tages dem zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Görlitz zur weiteren Entscheidung vorgeführt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell