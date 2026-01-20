BPOLI LUD: Gestohlen in Frankreich - Bundespolizei stellt Audi Q3 sicher

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

Görlitz, Ludwigsdorf, BAB4, Frankreich (ots)

Am Montag gegen 16:00 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizei im Rahmen der Grenzkontrollen an der Stadtbrücke Görlitz einen Audi Q3 mit polnischer Zulassung.

Der 29 jährige polnische Fahrer legte zu seinen Ausweisdokumenten auch die polnischen Fahrzeugpapiere vor. Im Zuge der abschließenden Überprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen stellten die Beamten eine Ausschreibung der französischen Polizei zur Sicherstellung des Fahrzeugs fest.

Ein Abgleich der Fahrgestellnummer mit dem Fahndungseintrag bestätigte den Verdacht: Der Audi Q3 war in Frankreich im Juli 2025 abhanden gekommen.

Auf Vorhalt gab der Fahrer an, den Pkw im Juni 2025 selbst in Frankreich erworben zu haben. Hierzu legte er einen entsprechenden Kaufvertrag in elektronischer Form auf seinem Smartphone vor.

Zuständigkeitshalber wurde der Sachverhalt noch vor Ort an Kräfte des Polizeireviers Görlitz der Landespolizei übergeben. Diese stellten den Audi sicher und leiteten weitere Ermittlungen ein. Dabei sind nun insbesondere die Umstände des Erwerbs sowie die Echtheit der vorgelegten Unterlagen zu klären.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen mußte der Fahrer die Dienststelle zu Fuß verlassen.

