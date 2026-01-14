Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Gesuchter Pole mit Silbermünzen geht auf Polizisten los

Görlitz, Ludwigsdorf (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 12.20 Uhr, beabsichtigten Beamte der Bundespolizei im Rahmen der Grenzkontrollen eine aus Deutschland kommende Person zu kontrollieren. Beim Erkennen der Einsatzkräfte versuchte der Mann, sein Gesicht unter der Kapuze zu verbergen. Der polnische Staatsangehörige wies sich nach Ansprache mit einer zerschnittenen und damit ungültigen ID-Karte aus.

Der Grund für die Kapuze war schnell ermittelt. Die anschließende Überprüfung im polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass der Mann zur Festnahme ausgeschrieben war. Bereits seit 2022 war es ihm aufgrund eines durch die Ausländerbehörde Görlitz verhängten Einreiseverbots nicht mehr gestattet, nach Deutschland einzureisen. Das Einreiseverbot wäre nur noch wenige Tage gültig gewesen. Anstatt diese vergleichsweise kurze Zeit abzuwarten, hielt sich der Mann jedoch im Stadtgebiet Görlitz auf.

Bei der anschließenden Durchsuchung kamen bemerkenswerte Gegenstände zum Vorschein: In seiner Kleidung entdeckten die Beamten drei jeweils in einer Sammlerhülle verpackte, augenscheinlich silberne Münzen mit deutscher Prägung. Diese passten so gar nicht zum optischen Erscheinungsbild des Mannes. Auf Nachfrage gab der Pole an, sich nicht erinnern zu können, wann und wo er die Münzen gefunden habe.

Aufgrund des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts sowie des Anfangsverdachts einer Diebstahlshandlung wurde der Mann vorläufig festgenommen. Im Zuge der folgenden Belehrung zeigte er sich zunehmend ungehalten, erklärte, nicht länger warten zu wollen, und versuchte, sich den weiteren Maßnahmen Richtung Polen zu entziehen.

Daraufhin ergriffen die Beamten den Mann, um die Festnahme durchzusetzen. Der Pole leistete dabei aktiven Widerstand, indem er sich sperrte und nach den Beamten trat. Die Gegenwehr war so stark, dass es erst nach Hinzuziehung weiterer Unterstützungskräfte gelang, ihn so zu fixieren, dass eine Fesselung und anschließende Mitnahme möglich war. Dabei verletzte sich ein Beamter leicht an der Hand.

Zuständigkeitshalber wurde der Festgenommene an Kräfte der Landespolizei im Polizeirevier Görlitz übergeben. Dort beruhigte er sich später auch wieder. Ein durchgeführter Drogentest ergab, dass der Mann unter dem Einfluss von Amphetaminen stand.

Zu dem bereits festgestellten Straftatvorwürfen kamen durch sein Verhalten nun noch der Vorwurf des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte hinzu. Der Beamte selbst war weiter dienstfähig.

Ob die sichergestellten Silbermünzen aus einer Straftat stammen, müssen die weiteren Ermittlungen klären.

Nach Abschluss aller Maßnahmen überwachten Beamte des Polizeireviers die Ausreise nach Polen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell