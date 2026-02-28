Polizei Bonn

POL-BN: Alfter: 69-jähriger Autofahrer kommt auf der K12 von der Fahrbahn ab

Alfter (ots)

Am Samstagnachmittag (28.02.2026) kam es auf der K12 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 69-jähriger Autofahrer von der Fahrbahn abkam. Ersten Feststellungen zu Folge könnte en internistischer Notfall ursächlich für den Unfall gewesen sein.

Zur Unfallzeit gegen 16:30 Uhr fuhr der 69-Jährige die K12 in Fahrtrichtung Alfter. Dort war der Mann mit seinem Auto dabei aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen. Dabei durchbrach das Fahrzeug einen Zaun und kam etwa 200 Meter weiter auf einem Feld zum Stehen. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Duisdorf befuhr zur Unfallzeit zufällig die Gegenfahrbahn. Gemeinsam mit einem Ersthelfer holten die Polizeibeamten den Mann aus seinem Fahrzeug. Der 69-Jährige war reanimationspflichtig. Ein Polizeibeamter leitete umgehend Reanimationsmaßnahmen ein, die wenig später von Einsatzkräften des Rettungsdienstes übernommen wurden. Der 69-Jährige wurde in der Folge in eine Klinik gebracht.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall werden vom zuständigen Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei übernommen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell