PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bonn

POL-BN: Alfter: 69-jähriger Autofahrer kommt auf der K12 von der Fahrbahn ab

Alfter (ots)

Am Samstagnachmittag (28.02.2026) kam es auf der K12 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 69-jähriger Autofahrer von der Fahrbahn abkam. Ersten Feststellungen zu Folge könnte en internistischer Notfall ursächlich für den Unfall gewesen sein.

Zur Unfallzeit gegen 16:30 Uhr fuhr der 69-Jährige die K12 in Fahrtrichtung Alfter. Dort war der Mann mit seinem Auto dabei aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen. Dabei durchbrach das Fahrzeug einen Zaun und kam etwa 200 Meter weiter auf einem Feld zum Stehen. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Duisdorf befuhr zur Unfallzeit zufällig die Gegenfahrbahn. Gemeinsam mit einem Ersthelfer holten die Polizeibeamten den Mann aus seinem Fahrzeug. Der 69-Jährige war reanimationspflichtig. Ein Polizeibeamter leitete umgehend Reanimationsmaßnahmen ein, die wenig später von Einsatzkräften des Rettungsdienstes übernommen wurden. Der 69-Jährige wurde in der Folge in eine Klinik gebracht.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall werden vom zuständigen Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 151023
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 13:41

    POL-BN: Bonn-Beuel: 25-Jähriger bei Straßenraub verletzt - Polizei bittet um Hinweise

    Bonn (ots) - Die Bonner Polizei fahndet nach zwei unbekannten Männern, die in der Nacht zu Freitag (27.02.2026) in Bonn-Beuel einen 25-Jährigen beraubt haben. Zur Tatzeit, zwischen 01:15 Uhr und 01:30 Uhr, ging der Geschädigte auf dem Fußweg "An der Gierponte" am Rhein. Zwei Männer, die ihm entgegenkamen, fragten ihn zunächst nach Feuer sowie nach der Uhrzeit. ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 10:19

    POL-BN: Bad Honnef-Aegidienberg: 70-jähriger Radfahrer schwer verletzt

    Bad Honnef (ots) - Schwere Verletzungen zog sich ein 70-jähriger Radfahrer am Donnerstagnachmittag (26.02.2026) bei einem Verkehrsunfall auf einem Feldweg in Wülscheid zu. Nach Zeugenaussagen war er gegen 16:30 Uhr mit seinem Pedelec von der Einmündung In der Dornhecke/Im Heidchen aus auf einem Feldweg unterwegs. Auf einem abschüssigen Teilstück stürzte der Mann, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren