Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Wendemanöver endet mit zwei schwerverletzten Personen

Radevormwald (ots)

Am 25.02.2026 kam es in Radevormwald; Heidersteg 1 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Gegen 17:35 Uhr befuhr ein 81-jähriger Mann aus Kappeln (Schleswig- Holstein) mit seinem Pkw die Landesstrasse 421 in Richtung Krähwinkel. In Höhe eines dortigen Wanderparkplatz beabsichtigte er seinen Pkw zu drehen und seine Fahrt in die entgegengesetzte Richtung fortzusetzen. Beim Wiedereinscheren auf die Landesstraße 421 übersah er den vorfahrtsberechtigten 39-jährigen Wermelskirchener. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeugführer schwer verletzt und durch die RTW Besatzungen in die umliegenden Krankenhäuser (Schwelm und Radevormwald) verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme (1,5 Stunden) wurde die Landesstraße 421 komplett gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell