Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Minibagger gestohlen

Lindlar (ots)

Zwischen dem 19. Februar, 15:50 Uhr, und dem 23. Februar (Montag, 13:15 Uhr) stahlen Unbekannte einen Minibagger vom Gelände eines Steinbruchs in der Brungerststraße. Bei dem Minibagger handelt es sich um das Modell "303.5ECR" des Herstellers Caterpillar.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

