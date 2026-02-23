Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Alkoholisierter 34-Jähriger kommt von Straße ab

Wiehl (ots)

Am Samstagabend (22. Februar, 19:25 Uhr) ist ein 34-jähriger Autofahrer aus Waldbröl mit seinem Audi von der Straße abgekommen und gegen ein Haus gekracht. Der 34-Jährige fuhr auf der L133 aus Dreisbach kommend in Richtung Oberwiehl. Nachdem er noch ein Auto vor sich überholt hatte, kam er in einer Linkskurve, nahe der Siefener Straße, nach rechts von der Fahrbahn ab. Daraufhin kollidierte er mit einem Verkehrszeichen, durchbrach eine Hecke, touchierte einen Baum und stieß mit der Außenwand eines Hauses zusammen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem 34-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest fiel positiv aus. Zudem ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum. Der 34-Jährige musste auf der Wache eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell