Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: 77-Jährige bei Unfall schwer verletzt
Engelskirchen (ots)
Am Samstagabend (21. Februar) kam es auf der Gelpestraße zu einem Autounfall, bei dem sich eine 77-jährige Lindlarerin schwere Verletzungen zuzog. Die 77-Jährige fuhr gegen 20 Uhr in ihrem Ford auf der Gelpestraße in Richtung Neuremscheid. Auf Höhe der Straße "Zum Dornbusch" geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem VW eines 59-Jährigen aus Engelskirchen. Ein Rettungswagen brachte die 77-Jährige in ein Krankenhaus. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden.
