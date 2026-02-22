Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Werkstatt

Gummersbach (ots)

Eine Kühlbox war das Diebesgut bei einem Einbruch in eine Werkstatt in der Hückeswagener Straße, nahe der Straße "Hellberg". Zwischen 18:15 Uhr am Donnerstag (20. Februar) und 06:30 Uhr am Freitag, brachen die Unbekannten in die Werkstatt- und Lagerräume ein, durchsuchten diese und entwendeten eine Kühlbox. Bereits in der Nacht zuvor hatten Unbekannte ein Kupferfallrohr aus dem Innenhof gestohlen.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

