POL-GM: Werkzeuge aus Van gestohlen

Reichshof (ots) - Einbrecher sind zwischen 22 Uhr am Sonntag (15. Februar) und 16 Uhr am Donnerstag in die Räumlichkeiten einer Gaststätte in der Straße "Auf den Nußerlen" eingestiegen. Die Einbrecher hebelten ein Fenster zur Gaststätte auf und durchwühlten dann mehrere Schubladen im Thekenbereich. Sie flüchteten mit zwei Sparkästchen und Bargeld. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse ...

