Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Werkzeuge aus Van gestohlen
Radevormwald (ots)
Aus einem Peugeot Boxer haben Unbekannte zwischen Mittwoch (18. Februar, 17:30 Uhr) und 06:30 Uhr am Donnerstag diverses Werkzeug der Marke DeWalt gestohlen. Darunter befanden sich unter anderem mehrere Akkuschrauber und eine Kettensäge. Der Van war zur Tatzeit in der Straße "Eich" abgestellt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
