Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Goldschmuck bei Einbruch erbeutet
Wipperfürth (ots)
Zwischen 08:00 Uhr und 14:00 Uhr am Mittwoch (18. Februar) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Gaulstraße ein. Die Einbrecher hebelten die Terrassentür auf und gelangten so ins Haus. Dort erbeuteten sie Goldschmuck. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
