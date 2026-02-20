PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Goldschmuck bei Einbruch erbeutet

Wipperfürth (ots)

Zwischen 08:00 Uhr und 14:00 Uhr am Mittwoch (18. Februar) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Gaulstraße ein. Die Einbrecher hebelten die Terrassentür auf und gelangten so ins Haus. Dort erbeuteten sie Goldschmuck. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 10:20

    POL-GM: Bäckereilieferant bestohlen

    Lindlar (ots) - Ein bislang Unbekannter hat am Mittwoch (18. Februar) ein Etui mit Bargeld aus einem Lieferfahrzeug gestohlen. Der 54-jährige Fahrer aus Gummersbach hatte sein Fahrzeug an einer Bäckereifiliale in der Kölner Straße in Lindlar abgestellt und gegen 5:15 Uhr mit dem Ausladen der Ware begonnen. Gegen 5:30 Uhr bemerkte der Gummersbacher dann die offenstehende Fahrertür des Lieferwagens und stellte das ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 10:20

    POL-GM: Ladendiebin geht Supermarkt-Mitarbeiterin an

    Gummersbach (ots) - Die 20-jährige Mitarbeiterin eines Supermarkts in der Straße "Auf der Brück" wurde am vergangenen Mittwoch (18. Februar) von einer Ladendiebin körperlich angegangen. Die 20-jährige Gummersbacherin konnte gegen 20:50 Uhr beobachten, wie zwei unbekannte Frauen einen Fertigkuchen und eine Flasche Multivitaminsaft in ihre Taschen steckten. Als die zwei Frauen daraufhin den Kassenbereich passierten, ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 09:15

    POL-GM: Reifen von BMW gestohlen

    Waldbröl (ots) - Zwischen 20 Uhr am Montag (16. Februar) und 06:30 Uhr am Dienstag haben Unbekannte alle vier Räder von einem BMW gestohlen. Das Auto stand zur Tatzeit auf dem Gelände eines Autohauses in der Straße "Mühlenweg". Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren