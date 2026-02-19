Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Bäckereilieferant bestohlen

Lindlar (ots)

Ein bislang Unbekannter hat am Mittwoch (18. Februar) ein Etui mit Bargeld aus einem Lieferfahrzeug gestohlen. Der 54-jährige Fahrer aus Gummersbach hatte sein Fahrzeug an einer Bäckereifiliale in der Kölner Straße in Lindlar abgestellt und gegen 5:15 Uhr mit dem Ausladen der Ware begonnen. Gegen 5:30 Uhr bemerkte der Gummersbacher dann die offenstehende Fahrertür des Lieferwagens und stellte das Fehlen des Etuis fest. Auf Videoaufzeichnungen ist zu sehen, wie eine männliche Person augenscheinlich den Lieferanten beim Ausladen beobachtete und um 5:20 Uhr vom Parkplatz in Richtung der Kölner Straße flüchtete. Es ist zu vermuten, dass es sich bei dem Unbekannten um den Dieb des Etuis handelt. Die Person ist von normaler Statur und war mit einer dunklen Winterjacke und einer dunklen Hose bekleidet. Der Diebstahl ereignete sich nahe der Straße "Bachwiese".

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

