POL-GM: Einbruch in Gaststätte

Lindlar (ots) - Ein bislang Unbekannter hat am Mittwoch (18. Februar) ein Etui mit Bargeld aus einem Lieferfahrzeug gestohlen. Der 54-jährige Fahrer aus Gummersbach hatte sein Fahrzeug an einer Bäckereifiliale in der Kölner Straße in Lindlar abgestellt und gegen 5:15 Uhr mit dem Ausladen der Ware begonnen. Gegen 5:30 Uhr bemerkte der Gummersbacher dann die offenstehende Fahrertür des Lieferwagens und stellte das ...

