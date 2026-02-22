POL-GM: Kupferkabel und Metallkisten von Firmengelände gestohlen

Gummersbach (ots) - Eine Kühlbox war das Diebesgut bei einem Einbruch in eine Werkstatt in der Hückeswagener Straße, nahe der Straße "Hellberg". Zwischen 18:15 Uhr am Donnerstag (20. Februar) und 06:30 Uhr am Freitag, brachen die Unbekannten in die Werkstatt- und Lagerräume ein, durchsuchten diese und entwendeten eine Kühlbox. Bereits in der Nacht zuvor hatten Unbekannte ein Kupferfallrohr aus dem Innenhof gestohlen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach ...

