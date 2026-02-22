Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Kupferkabel und Metallkisten von Firmengelände gestohlen
Lindlar (ots)
Unbekannte haben zwischen Freitag (20. Februar, 18 Uhr) und Samstag, 11 Uhr, den Maschendrahtzaun eines Firmengeländes in der Hommericher Straße demontiert und anschließend Kupferkabel sowie Metallkisten von dem Gelände gestohlen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell