Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Rüttelplatte von Lkw-Ladefläche gestohlen

Wiehl (ots)

Zwischen 14 Uhr am Donnerstag (19. Februar) und 06:15 Uhr am Freitag haben Unbekannte eine Rüttelplatte von der Ladefläche eines Lkw gestohlen. Der Lkw stand zur Tatzeit in einer Parkbucht in der Straße "Pützenberger Höhe".

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell