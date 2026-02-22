PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GM: Rüttelplatte von Lkw-Ladefläche gestohlen

Wiehl (ots)

Zwischen 14 Uhr am Donnerstag (19. Februar) und 06:15 Uhr am Freitag haben Unbekannte eine Rüttelplatte von der Ladefläche eines Lkw gestohlen. Der Lkw stand zur Tatzeit in einer Parkbucht in der Straße "Pützenberger Höhe".

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

  • 22.02.2026 – 09:45

    POL-GM: Kupferkabel und Metallkisten von Firmengelände gestohlen

    Lindlar (ots) - Unbekannte haben zwischen Freitag (20. Februar, 18 Uhr) und Samstag, 11 Uhr, den Maschendrahtzaun eines Firmengeländes in der Hommericher Straße demontiert und anschließend Kupferkabel sowie Metallkisten von dem Gelände gestohlen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 09:45

    POL-GM: Einbruch in Werkstatt

    Gummersbach (ots) - Eine Kühlbox war das Diebesgut bei einem Einbruch in eine Werkstatt in der Hückeswagener Straße, nahe der Straße "Hellberg". Zwischen 18:15 Uhr am Donnerstag (20. Februar) und 06:30 Uhr am Freitag, brachen die Unbekannten in die Werkstatt- und Lagerräume ein, durchsuchten diese und entwendeten eine Kühlbox. Bereits in der Nacht zuvor hatten Unbekannte ein Kupferfallrohr aus dem Innenhof gestohlen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 09:15

    POL-GM: Werkzeuge aus Van gestohlen

    Radevormwald (ots) - Aus einem Peugeot Boxer haben Unbekannte zwischen Mittwoch (18. Februar, 17:30 Uhr) und 06:30 Uhr am Donnerstag diverses Werkzeug der Marke DeWalt gestohlen. Darunter befanden sich unter anderem mehrere Akkuschrauber und eine Kettensäge. Der Van war zur Tatzeit in der Straße "Eich" abgestellt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der ...

    mehr
