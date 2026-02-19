PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Asbach OT Bennau

Asbach (ots)

Am Mittwoch den 18.02.2026, im Zeitraum von 17.00 Uhr bis 21:00 Uhr, ereignete sich in der der Ortslage 53567 Asbach OT Bennau ein Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Grundstück und hebelten eine Terrassentür auf. Das Haus wurde durchsucht und Bargeld sowie Schmuck entwendet. Die Polizeiinspektion Straßenhaus hat die Ermittlungen aufgenommen. Im Rahmen dieser Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf ein flüchtiges Fahrzeug. Hierbei soll es sich um einen dunklen VW Passat gehandelt haben. Zeugen die Hinweise im o.g. Tatzeitraum insbesondere zu dem Fahrzeug und deren Insassen geben können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 10:10

    POL-PDNR: Fahren unter Drogeneinfluss / Falsche Kennzeichen an Pkw angebracht

    Altenkirchen (ots) - Am Mittwoch, 18.02.2026, gegen 16.00 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen in Altenkirchen, Dammweg, eine Verkehrskontrolle durch. Hierbei konnte festgestellt werden, dass ein 22-jähriger Pkw-Fahrer mit einem nicht zugelassenen Fahrzeug unterwegs war. An dem Pkw hatte er zuvor amtliche Kennzeichen angebracht, die auf ein anderes ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 09:53

    POL-PDNR: Fahren unter Drogeneinfluss

    Altenkirchen (ots) - Am Mittwoch, 18.02.2026, gegen 10.30 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen in Altenkirchen, Saynstraße, einen 22-jährigen Pkw-Fahrer feststellen, bei dem der Verdacht einer Drogenbeeinflussung bestand. Ein entsprechender Vortest reagierte positiv. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 03:30

    POL-PDNR: Einbruch in Gartenhütte

    Thalhausen (ots) - Zwischen dem 15.02.26 und dem 18.02.2026 ist durch unbekannte Täter in eine Gartenhütte in der Bergstraße in Thalhausen eingebrochen worden, hierbei wurden einige Werkzeuge entwendet. Die Polizeiinspektion Straßenhaus sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können - diese werden gebeten, sich unter 02634/9520 oder pistrassenhaus@polizei.rlp.de mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren