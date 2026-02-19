Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Asbach OT Bennau

Asbach (ots)

Am Mittwoch den 18.02.2026, im Zeitraum von 17.00 Uhr bis 21:00 Uhr, ereignete sich in der der Ortslage 53567 Asbach OT Bennau ein Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Grundstück und hebelten eine Terrassentür auf. Das Haus wurde durchsucht und Bargeld sowie Schmuck entwendet. Die Polizeiinspektion Straßenhaus hat die Ermittlungen aufgenommen. Im Rahmen dieser Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf ein flüchtiges Fahrzeug. Hierbei soll es sich um einen dunklen VW Passat gehandelt haben. Zeugen die Hinweise im o.g. Tatzeitraum insbesondere zu dem Fahrzeug und deren Insassen geben können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

