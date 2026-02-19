Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Gartenhütte

Thalhausen (ots)

Zwischen dem 15.02.26 und dem 18.02.2026 ist durch unbekannte Täter in eine Gartenhütte in der Bergstraße in Thalhausen eingebrochen worden, hierbei wurden einige Werkzeuge entwendet. Die Polizeiinspektion Straßenhaus sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können - diese werden gebeten, sich unter 02634/9520 oder pistrassenhaus@polizei.rlp.de mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

