Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Einbruch in Gartenhütte

Thalhausen (ots)

Zwischen dem 15.02.26 und dem 18.02.2026 ist durch unbekannte Täter in eine Gartenhütte in der Bergstraße in Thalhausen eingebrochen worden, hierbei wurden einige Werkzeuge entwendet. Die Polizeiinspektion Straßenhaus sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können - diese werden gebeten, sich unter 02634/9520 oder pistrassenhaus@polizei.rlp.de mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/9520
pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
  • 18.02.2026 – 10:29

    POL-PDNR: Bilanz der Polizeiinspektion Betzdorf zu den Karnevalstagen

    Betzdorf (ots) - In der Zeit von Donnerstag, 12.02.2026 (Altweiber) bis Mittwoch, 18.02.2026 (Aschermittwoch) erreichte die diesjährige Karnevalssession auch im hiesigen Zuständigkeitsbereich ihren Höhepunkt. Die Polizeiinspektion Betzdorf verstärke an allen Tagen ihre sichtbare Präsenz in den Veranstaltungsräumen. In Elkenroth, Wehbach, Malberg, Scheuerfeld, ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 08:50

    POL-PDNR: Sachbeschädigung an Bushaltestelle

    Vettelschoß (ots) - Vettelschoß, Willscheider Weg Am 16.02.2026, gegen 05:36 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter die Glasscheibe einer Bushaltestelle mutwillig zerstört. Vermutlich wurde der Schaden durch den Wurf einer Glasflasche herbeigeführt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Linz, per Email pilinz@polizei.rlp.de oder unter der Telefonnummer 02644-943-0, erbeten. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 08:07

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

    Altenkirchen (ots) - Am Dienstag, 17.02.2026, gegen 11.45 Uhr, ereignete sich auf einem Parkplatz in Altenkirchen, Zum Weyerdamm, ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem geparkten Pkw Hyundai. Dieser wurde hierbei beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Laut Zeugenaussagen soll es sich bei dem Fahrzeug ...

    mehr
