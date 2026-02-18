PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Bilanz der Polizeiinspektion Betzdorf zu den Karnevalstagen

Betzdorf (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 12.02.2026 (Altweiber) bis Mittwoch, 18.02.2026 (Aschermittwoch) erreichte die diesjährige Karnevalssession auch im hiesigen Zuständigkeitsbereich ihren Höhepunkt. Die Polizeiinspektion Betzdorf verstärke an allen Tagen ihre sichtbare Präsenz in den Veranstaltungsräumen.

In Elkenroth, Wehbach, Malberg, Scheuerfeld, Herdorf und Niederfischbach begleiteten und sicherten Einsatzkräfte die dortigen Karnevalsumzüge.

Im Verlauf der Einsatztage kam es vorwiegend in den Abendstunden zu lediglich kleineren, veranstaltungstypischen Vorkommnissen, sodass aus polizeilicher Sicht ein positives Fazit gezogen werden kann.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren