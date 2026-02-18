Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Vettelschoß (ots)

Vettelschoß, Willscheider Weg

Am 16.02.2026, gegen 05:36 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter die Glasscheibe einer Bushaltestelle mutwillig zerstört. Vermutlich wurde der Schaden durch den Wurf einer Glasflasche herbeigeführt.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Linz, per Email pilinz@polizei.rlp.de oder unter der Telefonnummer 02644-943-0, erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell