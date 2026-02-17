Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss
Betzdorf (ots)
Am Montag, den 16.02.2026, befuhr gegen 18:05 Uhr eine 63-jährige Pkw-Fahrerin die Gäulenwaldstraße in Betzdorf Rtg. Scheuerfelder Str. Dabei kollidierte sie alkoholbedingt mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Ein durchgeführter Alko-Test ergab einen Wert von 0,68 Promille. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt.
