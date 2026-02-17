Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung eines Pkw

Weitefeld (ots)

Als am 16.02.2026, gegen 18:10 Uhr, ein 44-jähriger Pkw die Betzdorfer Str. Rtg. Niedereisbach befährt, erkennt er auf der anderen Straßenseite eine ihm bekannte Person und hält daraufhin seinen Pkw kurz an, um die Person durch das halb geöffnete Fahrerfenster anzusprechen. Ein bislang unbekannter E-Bikefahrer fuhr schließlich so knapp an dem Pkw vorbei, das es beinahe zur Kollision mit diesem gekommen wäre. Nach Ansprache auf dieses Manöver, gerieten die Beiden in Streit, in dessen Verlauf der Radfahrer in das Fahrzeugfenster griff und die Scheibe komplett herausriss. Anschließend entfernte er sich mit seinem E-Bike. Der vermeintliche Beschuldigte war ca. 30-40 Jahre alt, Bart- und Brillenträger, dunkel bekleidet, trug einen Rucksack sowie einen auffälligen orangefarbenen Cross-Helm. Er soll ein weiß-blaues E-Bike der Marke Husquarna fahren. Hinweise an die Polizei Betzdorf, 02741-9260.

