Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Polizeieinsatz nach Auseinandersetzung mit Schreckschusswaffe

Essenheim (ots)

Am Samstagabend, den 31.01.2026, wurde die Polizei über eine Auseinandersetzung zwischen vier 13-jährigen Kindern und einem 70-jährigen Mann in Essenheim informiert.

Alle Beteiligten konnten durch die Einsatzkräfte vor Ort angetroffen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten, da sich der Mann durch die Lautstärke der vier Kinder sowie durch Klingelstreiche an seinem Anwesen gestört fühlte. In der Folge ging der Mann mit einer Leuchtstoffröhre bedrohlich auf die Kinder zu und verfolgte diese, nachdem sie die Örtlichkeit verlassen hatten. Bei einer anschließenden erneuten Konfrontation stieß der Mann das Fahrrad eines Kindes um und beschädigte dieses. Durch eines der Kinder wurden im weiteren Verlauf mehrere Schüsse mit einer Schreckschusswaffe in die Luft sowie in die Richtung des Mannes abgegeben. Zudem wurde der Mann von den Kindern mit einem Stock geschlagen, wodurch er Verletzungen im Gesicht erlitt.

Die eingesetzte Schreckschusswaffe wurde sichergestellt. Die Erziehungsberechtigten der beteiligten Kinder wurden über den Sachverhalt informiert.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34351 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell