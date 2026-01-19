PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vorsicht vor Betrügern - Aktuelle Warnmeldung

Carlsberg (ots)

Aktuell kommt es in Carlsberg vermehrt zu betrügerischen Anrufen, bei denen Unbekannte z. B. Notlagen von angeblichen Angehörigen vortäuschen, falsche Gewinnversprechen abgeben oder sich fälschlicherweise als Amtsträger wie Staatsanwälte oder Polizeibeamte ausgeben.

Mit geschickter Gesprächsführung verunsichern und manipulieren sie ihre Opfer derart, dass sie teilweise sehr hohe Geldbeträge oder Wertgegenstände an die Täter überweisen bzw. übergeben.

In den heute bekanntgewordenen Fällen erkannten die Angerufenen den Betrug, so dass es nicht zu einem Schaden kam.

Es kann jeden treffen! Solche Täter agieren äußerst geschickt und skrupellos und sie passen ihre Gesprächstaktiken und Vorgehensweisen ständig an.

Die Polizei benötigt jetzt Ihre Mithilfe! Haben sie gerade etwas Ungewöhnliches im Bereich Carlsberg beobachtet? Kam Ihnen etwas komisch vor? Haben Sie den Verdacht, dass in Ihrem Umfeld ein solcher Betrugsfall momentan stattfinden könnte?

Dann verständigen sie bitte umgehend die Polizei!

Im besten Fall stellt sich der Sachverhalt als harmlos heraus. Im Zweifelsfall könnten Sie aber auch eine Straftat vereiteln und Mitbürgerinnen und Mitbürger vor großem Schaden bewahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
